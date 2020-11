Lille-Milan: le ultimissime sulle probabili formazioni

Stasera alle 18.55 si gioca il quarto turno della fase a gironi di Europa League, il Milan ritrova il Lille dopo la brutta sconfitta di San Siro.

A guidare i francesi in attacco sarà il solito Yazici, che con la sua tripletta stese i rossoneri, affiancato da David.

Per il Milan probabilmente ci sarà il debutto dal 1′ per Hauge, il 21enne norvegese dovrebbe affiancare Castillejo e Calhanoglu alle spalle di Rebic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, Xeka, Andrè, Bamba, Yazici, David.

All. Galtier

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

All. Pioli (in panchina Bonera).

Foto: Twitter ufficiale Milan