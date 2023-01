Lilian Thuram sul figlio Marcus: “Futuro? Il suo sogno è giocare al Barcellona”

Lilian Thuram ha parlato a RAC1 soffermandosi sul futuro del figlio Marcus, attaccante che andrà in scadenza a giugno col Borussia Moenchengladbach che è seguito da diversi club europei, tra cui l’Inter.

Questo il pensiero di Lilian: “Ovviamente voglio il meglio per i miei figli. Per Marcus sarebbe un sogno giocare nel Barcellona. I blaugrana piano piano stanno tornando ad essere una grande squadra. Sarebbe bello che potesse giocare lì”.

Oggi dalla Francia, Footmercato dà per certa la permanenza del figlio d’arte in Germania fino a giugno, quando poi andrà in scadenza e deciderà il club dove trasferirsi. Come raccontato, l’Inter non aveva margini per gennaio, ma può essere in corsa per luglio a parametro zero. Dunque, l’asta si accende, c’è anche il Chelsea oltre al Manchester United, al Barcellona e a tutti quelli che vorrebbero prendere a condizioni convenienti un attaccante giovane e forte.

