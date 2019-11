Ligue1, PSG: Neymar pronto al rientro ma Tuchel lo rimprovera

Era fermo dal 14 ottobre per un problema alla coscia, ma questa sera Neymar torna a disposizione per la gara del PSG contro il Lille. Un rientro fondamentale, considerando le assenze di Verratti e Herrera e il dubbio Mbappè. Il brasiliano, però, è stato bacchettato in conferenza stampa dal tecnico Thomas Tuchel, quest’ultimo infastidito dal viaggio del giocatore a Madrid per assistere alla nuova Coppa Davis dell’amico Gerard Piquè: “Neymar ci sarà contro il Lilla ma non so ancora se dall’inizio o a partita in corso, non ha i 90 minuti sulle gambe. Sul viaggio a Madrid cosa posso dire? Non sono suo padre né un poliziotto, sono il suo allenatore ed è chiaro che da allenatore non mi sia piaciuto per nulla questo suo viaggio. Però non c’è da perderci la testa. Nelle ultime due settimane è stato molto professionale e ha lavorato più degli altri”.

Foto: Profilo Twitter PSG