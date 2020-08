Inizia con un pareggio a reti bianche la gara d’apertura del campionato francese, la Ligue1. Bordeaux e Nantes non si fanno male e si dividono i punti in palio. Match in salita per i gialloverdi che già dal 20esimo del primo tempo a causa di un cartellino rosso perdevano Zerkane.

Foto: Facebook Ligue1