Ligue 2, un calciatore dell’Orléans positivo al Covid-19

L’Orléans, squadra che milita in Ligue 2 in Francia, attraverso un tweet ha reso noto che un calciatore – di cui non sono state comunicate le generalità – è risultato positivo al test per Covid-19. Di fatto, l’amichevole in programma – per via del protocollo sanitario da rispettare – è stata annullata.

🚨Le match amical de demain face à la Berrichonne de Châteauroux est annulé. En effet, un joueur de l’effectif Orléanais a été testé positif au COVID-19. Comme le veut le protocole et pour veiller à la protection de tous, la rencontre ne peut pas avoir lieu. pic.twitter.com/tMtMzVFeco — US Orléans (@US_Orleans) July 31, 2020

Foto: twitter Orléans