Ligue 2, tre calciatori del Paris positivi al Covid-19

Continuano i contagi di coronavirus nelle squadre professionistiche. In Francia, dopo il Marsiglia, è il Paris FC, seconda squadra di Parigi che milita in Ligue 2 a confermare che tre calciatori sono risultati positivi al test del coronavirus. Questa la nota del club parigino: “A seguito di vari test effettuati, l’ultimo dei quali giovedì 20 agosto, il Paris FC annuncia che tre giocatori professionisti sono risultati positivi al Covid-19. Questi tre giocatori sono stati immediatamente piazzati in quarantena. Il club ha informato la commissione LFP seguendo il protocollo messo in atto così come il presidente del club Chambly, avversario del Paris FC questo fine settimana.”

🔵⚪ Communiqué officiel 👇 — Paris FC (@ParisFC) August 21, 2020

Foto: sito ufficiale Paris