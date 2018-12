Ligue 1: vince ancora il Bordeaux, il Lione cade contro il Rennes. I risultati

Si sono concluse le gare di questo pomeriggio (iniziate alle 19:00) valide per la sedicesima giornata di Ligue 1. A seguire il quadro completo, in attesa di Strasburgo-Psg (ora in corso), con risultati finali, marcatori e classifica:

Martedì 4 dicembre

Angers-Monaco 0-2 – 43′ rig. e 97′ rig. Falcao

Nizza-Angers 0-0

Montpellier-Lille 0-1 – 6′ Pépé

Meroledì 5 dicembre

Bordeaux-St. Etienne 3-2 – 16′ Diony (S), 22′ Briand (B), 57′ Kamano rig. (B), 67′ Khazri (S), 90′ Pablo (B)

Caen-Nimes 1-2 – 18′ Bozok (N), 90′ Oniangué (C), 94′ Landre (N)

Digione-Guingamp 2-1 – 14′ Jeannot (D), 79′ Coco (G), 86′ Haddadi (D)

Lione-Rennes 0-2 – 41′ Ben Arfa, 43′ Siebatcheu

Nantes-Marsiglia 3-2 – 28′ Sanson (M), 30′ Sala (N), 36′ Thauvin rig. (M), 45′ Touré (N), 63′ Boschilia (N)

Reims-Tolosa 0-1 – 45′ Sylla

Classifica

Paris Saint-Germain 43; Lille 30; Montpellier 29; Lione 28; Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza 25; Nimes 23; Strasburgo, Bordeaux, Reims 21; Nantes, Rennes 20; Angers, Tolosa 18; Digione 16; Caen, Monaco, Amiens 13; Guingamp 8.

Foto: Le Teleframme