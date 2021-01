Ligue 1, si apre con un pari l’avventura di Pochettino al PSG. Il Lione è in testa alla classifica

Inizia con un pari contro il St. Etienne l’avventura di Pochettino sulla panchina del PSG: subito in svantaggio i parigini con Hamouma che sigla l’1-0 dopo 19′, ma soli tre minuti più tardi arriva il pareggio di Kean.

Finisce 1-1 tra St. Etienne e PSG, cade il Lille in casa contro l’Angers (1-2), il Lione vince per 3-2 sul Lens ed è in testa da solo a 39 punti. Seguono PSG e Lille a quota 36.

Foto: sito ufficiale PSG