Ligue 1, salta anche Haise: Luis Enrique è l’unico allenatore rimasto dalla scorsa stagione

28/11/2026 | 10:05:37

Il licenziamento di Franck Haise da parte del Rennes certifica un dato significativo sulla panchina del massimo campionato francese: dopo una lunga serie di cambiamenti, Luis Enrique è rimasto l’unico tecnico ancora alla guida dello stesso club rispetto alla passata stagione. La Ligue 1 continua a cambiare allenatori e la decisione del Rennes di interrompere il rapporto con Franck Haise ha reso ancora più evidente l’instabilità che caratterizza il calcio francese. Dopo l’ultimo esonero, Luis Enrique è diventato l’unico tecnico del campionato a essere rimasto sulla stessa panchina dalla stagione precedente. Un dato che fotografa la continua rotazione degli allenatori in Francia. Il tecnico spagnolo è alla guida del Paris Saint-Germain dall’estate del 2023 e ha potuto lavorare con continuità, costruendo un progetto tecnico riconoscibile e raccogliendo risultati importanti, tra cui le prime due Champions League conquistate nella storia del club parigino. La situazione degli altri club racconta una realtà molto diversa. Diversi allenatori hanno lasciato il proprio incarico per scelta personale o per nuove opportunità professionali: tra questi Pierre Sage, passato dal Lens al Crystal Palace, Olivier Pantaloni, trasferitosi dal Lorient al Nizza, Alexandre Dujeux, approdato al Lorient, e Paulo Fonseca, che ha lasciato il Lione per firmare con lo Sporting CP. Carles Martinez Novell e Bruno Genesio, invece, hanno concluso i rispettivi contratti con Tolosa e Lille. Non sono mancati gli esoneri: tra i tecnici sollevati dall’incarico figurano Sébastien Pocognoli, Habib Beye, Gary O’Neil, Christophe Pélissier e Didier Digard. Anche l’uscita di scena di Antoine Kombouaré dal Paris FC è stata legata a una situazione particolare, tra motivi personali e questioni economiche. Il caso di Luis Enrique assume così un significato ancora più rilevante. L’allenatore del PSG rappresenta ormai un’eccezione in un campionato in cui la continuità tecnica è diventata sempre più rara. Il suo percorso a Parigi, iniziato nel 2023, prosegue mentre intorno a lui le panchine della Ligue 1 continuano a cambiare volto.

foto: x Psg