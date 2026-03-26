Ligue 1, rinviata Lens-PSG su richiesta dei campioni d’Europa. E’ polemica in Francia

26/03/2026 | 15:10:51

Scoppia la polemica in Francia, come prevedibile, dopo la decisione della Ligue de Football Professionnel di rinviare la sfida tra Lens e Paris Saint-Germain, inizialmente in programma l’11 aprile. Il match è un vero e proprio spareggio per assegnare il titolo, con le due squadre separate da un punto, è stato posticipato al 13 maggio su richiesta dei campioni d’Europa in carica, che vogliono preparare al meglio il doppio confronto di quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, previsto per l’8 e il 14 aprile.

La scelta, approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione della LFP, ha però acceso le proteste. Il Lens, quando solo si parlava come eventualità, aveva fatto richiesto alla FIFA, parlando di poteri forti. Ora si attende un comunicato del club e non è da escludere che i toni saranno molto accesi.

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