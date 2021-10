Ligue 1, primo ko per il PSG. Il Rennes vince 2-0 con Laborde e Tait

Arriva il primo ko stagionale per il PSG, il Rennes si è imposto 2-0 nell’anticipo dell’ora di pranzo della nona giornata di campionato. Per i padroni di casa decisive le firme di Tait e Laborde, il team di Pochettino rimane comunque in testa alla classifica a quota 24 punti (8 vittorie e una sconfitta).

Foto: Twitter PSG