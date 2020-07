Ligue 1, presentato il calendario della stagione 2020/2021. Al via il 22 agosto

E’ stato presentato il calendario della Ligue 1 in vista della prossima stagione, in Francia dopo lo stop in tempo di lockdown sono pronti a ripartire il prossimo 22 agosto con Lille-Rennes, match inaugurale della stagione 2020/2021. Con PSG e Lyon che hanno già ripreso la preparazione in vista dell’edizione straordinaria della Champions League che si terrà ad agosto, i campioni in carica della Francia se la vedranno al Parco dei Principi contro il Metz. Questo il programma della prima giornata:

Lille-Rennes

Marsiglia-Saint-Etienne

PSG-Metz

Monac-Reims

Nizza-Lens

Lorient – Strasburgo

Digione-Angers

Montpellier. Olympique Lione

Bordeaux-Nantes

Nîmes-Brest

🚨 Le 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗲𝗿 complet de la saison 2020 / 2021 est désormais connu ! Découvrez celui de votre club de cœur 📝➡ https://t.co/HktScFXlQI pic.twitter.com/cWR0plwI7D — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) July 9, 2020

Foto: twitter Ligue 1