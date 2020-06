Ligue 1: presentati il nuovo nome e il nuovo logo per la stagione 2020/2021

Nuovi loghi e nuovi nomi per Ligue 1 e Ligue 2: a comunicarlo, la LFP, che ha mostrato come il massimo campionato non si chiamerà più Ligue 1 Conforama, maLigue 1 Uber Eats, per almeno le prossime due stagioni. La Ligue 2, invece, abbandona Domino’s Pizza e diventa Ligue 2 BKT, come la nostra Serie B.

Nouvelle saison, nouvelle histoire, nouvelle identité ! pic.twitter.com/u8X7nvkb60 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 19, 2020