Il PSG passa per 4-2 sul Brest allo Stade Francis-Le Blé nell’anticipo della terza giornata di Ligue 1. A segno per i parigini Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria. Il Brest si è riavvicinato con Honorat per il momentaneo 1-2 e Mounie per il 2-3. Esordio dalla panchina per Gianluigi Donnarumma, non convocati Messi e Neymar.