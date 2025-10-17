Ligue 1, pirotecnico 3-3 tra PSG e Strasburgo

17/10/2025 | 23:46:00

Torna la Ligue 1 con un pirotecnico 3-3 tra PSG e Strasburgo. La squadra di Luis Enrique si è portata immediatamente in vantaggio a Parigi con il gol di Barcola, al 6′. Sorprendente la rimonta dello Strasburgo, che va a segno già nel primo tempo sfruttando le poche occasioni che ha con Panichelli al 26′ e con Moreira al 41′. Nella ripresa, ancora Panichelli insacca la rete dell’1-3 contro i Campioni d’Europa. Al 56′ Doué guadagna un calcio di rigore per un fallo di Doukouré, dagli undici metri Goncalo Ramos non sbaglia. Luis Enrique inserisce Pancho, Kvaratskhelia e Ndjantou al posto di Beraldo, Barcola e Doué. Lee colpisce il palo sfiorando il pareggio. All’80’ ecco il gol del pari: Mayulu tira, Penders para, la palla torna sui suoi piedi ed ecco il pari.

Foto: sito PSG