Ligue 1, per il titolo è sfida a distanza tra Psg e Lille. L’Equipe: “Lo show dell’anno”

In Ligue 1 un solo punto separa il PSG dal Lilla. A novanta minuti dal termine del campionato tutto è ancora possibile. Questa sera le due squadre scenderanno in campo in contemporanea, alle ore 21: la squadra di Pochettino andrà a Brest, mentre quella di Galtier affronterà l’Angers.

L’Equipe, questa mattina in prima pagina, titola così: “Lo show dell’anno”. Il quotidiano francese si sofferma sullo scontro a distanza tra Psg e Lille in lotta per vincere il campionato francese. In quest’ultima giornata di campionato, in Francia, ci si gioca ancora il titolo così come i posti in Champions League con Lione e Marsiglia in lotta per il terzo posto. Stasera tutti i verdetti.

FOTO: Equipe 23/05/21