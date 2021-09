Turno infrasettimanale anche in Francia con le squadre di Ligue 1 che si affronteranno per la settimana giornata di campionato. Di seguito il programma completo delle partite.

Partite in programma alle ore 19:

Lilla-Reims

Monaco-St. Etienne

Montpellier-Bordeaux

Nantes-Brest

Rennes-Clermont

Partite in programma alle ore 21:

Angers-Marsiglia

Lens-Strasburgo

Lione-Troyes

Lorient-Nizza

Metz-PSG

Foto: Logo Ligue 1