Ligue 1: nuovo tonfo del Monaco, 3-0 dal Metz. Vince il Nizza, pari Marsiglia

Nuovo tonfo per il Monaco di Jardim: nella seconda giornata di Ligue 1, il club del Principato ha perso 3-0 in casa del Metz, decisive le reti di Diallo (doppietta) e Cohade. L’Olympique Marsiglia nel pomeriggio ha impattato per 0-0 in casa del Nantes, seconda vittoria consecutiva invece conquistata dal Nizza che ha battuto in trasferta 2-1 il Nimes. Di seguito tutti i risultati oderni:

Lione-Angers 6-0

Nantes-Marsiglia 0-0

Amiens-Lille 1-0

Metz-Monaco 3-0

Tolosa-Dijon 1-0

Nimes-Nizza 1-2

Bordeaux-Montpellier 1-1

Domenica

15.00 St. Etienne-Brest

17.00 Reims-Strasburgo

21.00 Rennes-PSG

Foto: Twitter personale Jardim