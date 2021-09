Ligue 1: Nizza-Marsiglia si rigiocherà in campo neutro a porte chiuse

La Commissione Disciplinare ha emesso la sua sentenza su Nizza-Marsiglia, partita interrotta al 74′ sull’1-0 per i padroni di casa lo scorso 22 agosto a seguito dell’invasione di campo dei tifosi rossoneri. La partita verrà rigiocata in campo neutro e a porte chiuse. Due punti di penalità per il Nizza, di cui uno con sospensione della pena, e tre gare da disputare a porte chiuse. Due turni di squalifica ad Alvaro Gonzalez, uno a Dimitri Payet. Fermo fino al 30 giugno 2022 il preparatore atletico dell’OM, Pablo Fernandez, per aver sferrato un pugno a un tifoso del Nizza.