Ligue 1, Niane positivo al test antidoping: squalificato due anni

22/05/2025 | 18:43:06

Una bomba sconvolge la Ligue 1. Ibrahima Niane dell’Angers è stato squalificato per due anni dopo essere risultato positivo al controllo antidoping. A seguito di un test effettuato, il calciatore senegalese Ibrahima Niane – di proprietà dell’Angers – è risultato positivo a ecstasy e MDMA. Netta e intransigente la risposta da parte dell’Agenzia francese antidoping (AFLD), che ha comunicato al calciatore e alla sua squadra che l’attaccante 26enne l’entità della squalifica. Il suo contratto con l’Angers è anche in scadenza, e lo stesso calciatore – come sottolineato da L’Equipe – sa già che non verrà rinnovato.

FOTO: Instagram Niane