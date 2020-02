Ligue 1: Mbappé ribalta il Bordeaux. Al Parco dei Principi termina 4-3

È appena terminato il posticipo della 26a giornata della Ligue 1 tra Psg e Bordeaux.

Sfida entusiasmante e caratterizzata da un’autentica altalena di reti: il risultato finale ha premiato i parigini per 4 reti a 3.

Ottima prestazione della capolista in grado di riprendere un match iniziato non nel migliore dei modi. Di fatto, erano stati gli ospiti a passare in vantaggio prima che si scatenasse tutta la classe del Psg. Ottima prova di Marquinhos, autore di una doppietta, mentre le altre due reti portano la firma di Cavani e Mbappé che al minuto 69’ completa il sorpasso decisivo.

Foto: L’Equipe