Ligue 1, le formazioni ufficiali di Lione-PSG

Sylvinho e Tuchel hanno reso note le proprie scelte riguardo le formazioni ufficiali del big-match di Ligue 1 tra Olympique Lione e PSG. Icardi non solo non è in campo ma, come già comunicato dal tecnico, non è neanche tra i convocati.

Lione (5-3-2): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Andersen, Koné; Reine-Adelaide, Mendes, Aouar; Depay, Dembelé. Allenatore: Sylvinho

PSG (): Navas; Meunier, Silva, Diallo, Bernat; Gueyé, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Choupo-Moting, Neymar. Allenatore: Tuchel