Ligue 1, l’annuncio della Federcalcio: “Nuova stagione ad agosto, a luglio le amichevoli”

Le partite ufficiali non riprenderanno, mentre quelle amichevoli in vista della prossima stagione ricominceranno da luglio. E’ il caso della Ligue 1 che – come annuncia la Federcalcio francese – vedrà la stagione 2020-2021 riprendere come concordato il prossimo agosto con partite di preparazione amichevoli a luglio. Secondo la LFP francese, il calcio transalpino si sta ora concentrando su una ripresa della stagione che consenta l’accoglienza di tutto o parte del pubblico nelle condizioni sanitarie che saranno definite con le autorità. Gli stadi rimarranno chiusi fino al 22 giugno, ma durante gli incontri all’aperto dal 2 giugno è possibile far entrare un massimo di 5000 persone. “LFP ora spera di consentire la presenza del pubblico negli stadi, nelle condizioni sanitarie che saranno definite con le autorità pubbliche”, si legge nel comunicato.

Réuni ce vendredi 29 mai, le Bureau de la @LFPfr a validé un accord avec beIN SPORTS quant au versement du solde des droits internationaux de la @Ligue1Conforama pour la saison 2019/2020. Communiqué 📝➡️ https://t.co/q8czk3x9vc pic.twitter.com/6m9hxSjm0m — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 29, 2020

Foto: Twitter ufficiale Psg