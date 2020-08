Ligue 1: in attesa del Psg, il Nizza fa la voce grossa in testa alla classifica

Nel weekend si è disputata la seconda giornata della Ligue 1. In attesa del ritorno del Psg, che deve ancora esordire in campionato, protagonista di questo inizio si stagione è il Nizza che, grazie alla vittoria per 2-0 sullo Strasburgo (decisiva la doppietta di Dolberg), si è portato in testa alla classifica a punteggio pieno. Appaiate al secondo posto con quattro punti ci sono ben cinque squadra: Bordeaux, Monaco, Rennes, Lilla e Nantes.

Di seguito tutti i risultati:

Lione-Digione 4-1

Rennes-Montpellier 2-1

Strasburgo-Nizza 0-2

Reims-Lille 0-1

Angers – Bordeaux 0-2

Metz – Monaco 0-1

Nantes – Nimes 2-1

Saint-Etienne – Lorient 2-0

Brest-Marsiglia 2-3

Lens-Psg rinviata

Foto: Twitter Nizza.