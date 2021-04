Ligue 1, il Saint Etienne si aggiudica lo scontro salvezza contro il Nimes: 2-0

In Ligue 1 si è appena conlcuso lo scontro salvezza tra Saint Etienne e Nimes concluso 2-0 per i padroni di casa. I biancoverdi hanno vinto grazie alle reti di Khazri e Bouanga. Vittoria fondamentale per la salvezza con il Saint Etienne che va a 7 punti dal terzultimo posto.

La classifica:

Lille 66

PSG 63

Monaco 62

Olympique Lione 61

Lens 49

Rennes 45

Olympique Marsiglia 45*

Montpellier 45

Metz 42

Nizza 42

Angers 41

Reims 39

Saint-Etienne 36

Strasburgo 36

Bordeaux 36

Brest 35

Lorient 32

Nimes 29

Nantes 28

Digione 15*

* una gara in meno