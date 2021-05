Ligue 1: il Psg si ferma sul campo del Rennes (1-1), si allontana il titolo

Pareggio con una rete per parte, temrina così il posticipo della 36a giornata della Ligue 1 fra Rennes e Psg. Al rigore di Neymar al 46′ ha risposto Guirassy al 70′. Adesso la situazione in classifica per i parigini si complica, con questo punto salgono a 76 andando a -3 dal Lille con sole due giornate al termine del campionato. A questo punto il titolo si allontana, mentre adesso è tutto nelle mani del Lille.

Foto: Twitter personale