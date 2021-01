Ligue 1, il PSG passa di misura sul campo dell’Angers. Decide Kurzawa

Vittoria di misura per il PSG, il club parigino si è imposto per 1-0 sul campo dell’Angers, decisivo il gol di Kurzawa al 70′. A secco sia Kean che Icardi, ma sono arrivati comunque tre punti importanti per l’undici allenato da Pochettino, il tecnico ha seguito la gara da casa perchè positivo al Covid-19. Con questo risultato il PSG va in testa alla Ligue 1 con 42 punti, ma la leadership potrebbe durare meno di ventiquattro ore, il Lione giocherà domani. L’Angers resta settimo con 30 punti.