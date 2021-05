Ligue 1, il Nantes perde 1-0 ma si salva. Non riesce la rimonta del Tolosa

Il Nantes giocherà ancora in Ligue 1. Nonostante la sconfitta in casa contro il Tolosa, gli uomini di Antoine Kombouaré restano nella massima serie francese grazie alla vittoria per 2-1 dell’andata, che permette all’ex squadra di Claudio Ranieri di preservare la categoria, contro i terzi qualificati della Ligue 2. Nonostante il gol di Bayo, si ferma in finale la corsa del Tolosa, che anche nella prossima stagione giocherà nella seconda serie francese.