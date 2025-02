Ligue 1, il Marsiglia vince 3-2 contro il Lione. Esordio amaro per Fonseca

Esordio amaro per Paulo Fonseca sulla panchina del Lione: la squadra di De Zerbi ha la meglio dopo un match rocambolesco per 3-2 e torna secondo in solitaria, alle spalle del PSG. Sblocca la sfida la rete di Tolisso per il Lione al 53′, Greenwood al 61′ e Rabiot al 64′ ribaltano la situazione per i padroni di casa, Lacazette su calcio di rigore al 72′ mette di nuovo la partita in parità. All’85’ ecco il gol decisivo di Luis Henrique.

Foto: Instagram OM