Ligue 1, il Marsiglia ribalta lo Strasburgo con Aubameyang e Murillo. De Zerbi in vetta per una notte

26/09/2025 | 22:49:23

Il Marsiglia di De Zerbi non si ferma dopo il successo sul PSG e vince 2-1 in rimonta in casa dello Strasburgo. Ouattara ha portato in vantaggio i padroni di casa al 49′, ma nella ripresa i ragazzi di De Zerbi la ribaltano in poco più di dieci minuti. Al 78′ il subentrato Aubameyang pareggia, nel recupero al 91′ arriva la rete di Murillo che porta il Marsiglia a quota 12 in vetta, in attesa delle partite di Monaco e PSG.

STRASBURGO (3-5-2): Penders; Sarr, Hogsberg, Doukouré; Moreira, Chilwell, Barco, Doué, Emegha; Paez, Lamarechal. All. Rosenior.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Medina, Balerdi, Aguerd, Murillo: O’Riley, Hojbjerg; Weah, Gomes, Paixao; Gouiri. All. De Zerbi

FOTO: X Marsiglia