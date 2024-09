Il Marsiglia di De Zerbi continua a vincere. Al Velodrome non c’è scampo per il Nizza, battuto con un secco 2-0 nonostante l’espulsione di Cornelius nel finale: Maupay apre le marcature al 40′, Luis Henrique raddoppia in apertura di ripresa. In attesa del PSG, il Marsiglia è da solo i testa.

