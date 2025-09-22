Ligue 1, il Marsiglia batte il PSG. Decide Aguerd (1-0)

22/09/2025 | 22:18:55

Si è giocata la Superclassica in Francia, la sfida tra Marsiglia e PSG, dopo il rinvio di ieri sera per maltempo. La sfida la vince il Marsiglia di Roberto De Zerbi: steso 1-0 il Paris Saint-Germain grazie alla rete di Nayef Aguerd al 5′. Classifica dunque accorciata in Ligue 1 e ambizioni rinnovate per il Marsiglia, che si porta a quota 9 punti, a -3 dalla vetta.

PSG forse distratto dalle voci del Pallone d’Oro, con ben 5 giocatori in lizza per il premio, con Luis Enrique che ha vinto il premio di miglior allenatore.

Foto: Instagram Marsiglia