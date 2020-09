Ligue 1, il Lione non decolla: solo 0-0 con il neo promosso Nimes

Non decolla la stagione del Lione. Dopo il passo falso con il Montpellier, la squadra di Garcia non trova il riscatto e nemmeno i tre punti, dovendosi così accontentare dello 0-0 con il neo-romosso Nimes. Depay (partito dal 1°) e compagni tuttavia recriminano per il gran gol di Dembele, annullato (giustamente) dal Var al 50′.

Foto: Twitter personale