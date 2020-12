Ligue 1, il Lione ne fa 4 al Nizza e rimane al primo posto

Il Lione mantiene la vetta alla classifica in Ligue 1. La squadra di Rudi Garcia ha vinto per 4-1 sul campo del Nizza.

Ha aperto Depay su rigore con un cucchiaio perfetto, poi a segno Kadewere, Ekambi e Aouar, per i padroni di casa ha siglato il gol della bandiera Gouiri. Il Lione resta primo con un punto di vantaggio sul Lille e due sul PSg, che si sfideranno nel posticipo della domenica sera. Il Nizza è dodicesimo a quota 21.

Foto: Twitter ufficiale Memphis Depay