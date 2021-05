Il Lille di Galtier batte per 2-0 il Nizza e ritrova la vetta della Ligue 1 dopo il successo del Psg nel pomeriggio. Decidono un gol per tempo di Burak Yilmaz e del terzino Celik, dopo che ad inizio ripresa il Nizza era rimasto in dieci per il doppio giallo a Lotomba. In attesa delle partite di Monaco e Lione, il Lille torna primo a +1 dal Psg a tre giornate dalla fine.

Foto: Twitter Lille