Ligue 1, il Lille frena. Il PSG si porta a -1. Si decide all’ultima giornata

Verdetto per la vittoria in Ligue 1 rinviato all’ultima giornata. La capolista Lille ha infatti frenato contro il Saint-Etienne, pareggiando 0-0, consentendo al PSG, vittorioso 4-0 sul Reims, di portarsi ad appena una lunghezza dalla vetta: si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti del campionato, che si preannunciano di fuoco.

Nimes che retrocede in Ligue2, dopo i cinque gol presi dal Lione che sta lottando per la qualificazione in Champions.

Foto: Twitter PSG