Ligue 1, il Lille è Campione di Francia per la quarta volta nella sua storia. PSG secondo

Il Lille è Campione di Francia per la quarta volta nella sua storia, il 2-1 sul campo dell’Angers rende vano il successo del PSG col Brest. Firme di David ed Yilmaz per gli uomini di Gautier, nel recupero Fulgini segna il gol della bandiera per l’Angers. Parigini che invece chiudono secondi con un autogol a favore di Faire e la rete del 2-0 di Mbappé.

Foto: Twitter Lille