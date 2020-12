Ligue 1, il Lille continua a stupire. Batte 2-1 il Monaco ed è a -2 dal PSG

Continua a stupire il Lille di Galtier in Ligue 1, nel lunch match della tredicesima giornata è arrivato il successo per 2-1 sul Monaco, grazie ai gol di David e del solito Yazici. Inutile la rete di Pellegri per i monegaschi in pieno recupero.

La classifica vede il PSG primo a 28 punti, segue il Lille a 26, il Marsiglia chiude il podio a 24 e seguono Montpellier, Lione e Monaco appaiate a quota 23.

Foto: Logo Lille