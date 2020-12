Ligue 1, il Lille continua a stupire. 2-1 al Bordeaux e primo posto in classifica in attesa del PSG

Continua a vincere e a stupire il Lille di Galtier, 2-1 il successo di oggi contro il Bordeaux che li lancia in testa alla classifica di Ligue 1 con 29 punti, in attesa del posticipo serale tra PSG e Lione. I parigini sono a quota 28, mentre il Marsiglia è terzo a 27, ma con due gare in meno.

Succede tutto nel primo tempo a Lille: Bamba apre le marcature dopo 17′, il pari dei Girondini arriva con Basic al 29′, José Fonte fissa il risultato sul 2-1 al 45′.

Foto: Logo Lille