Ligue 1, il big match tra Lille e PSG finisce 0-0. La squadra di Gautier mantiene la vetta

Il big match di Ligue 1 di stasera tra Lille e PSG è terminato a reti bianche, un punto per parte che non muove molto la classifica. Lille e Lione sono primi a 33 punti, il PSG segue con 32, quarti Marsiglia e Rennes a quota 28.

Mercoledì si giocherà l’ultimo turno prima della sosta natalizia e la squadra di Gautier affronterà il Montpellier in trasferta, il PSG ospiterà lo Strasburgo, mentre il Lione se la vedrà in casa contro il Nantes.

Foto: Twitter ufficiale Lille