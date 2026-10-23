Ligue 1: il big match PSG-Lione è stato posticipato di un giorno per le manifestazioni

23/10/2026 | 20:32:17

Sta facendo discutere la scelta della LFP, la Professional Football League, di posticipare di un giorno il big match della ottava giornata di Ligue 1 fra PSG e Lione. Infatti, a causa delle manifestazioni che si terranno nel weekend nella capitale francese, la prefettura della polizia ha ordinato il rinvio a lunedì 26 ottobre, in contemporanea con la cerimonia del Pallone d’Oro, in cui il PSG avrebbe dovuto partecipare in massa. La situazione è in evoluzione.

Foto: Instagram PSG