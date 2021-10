Ligue 1: finisce 0-0 tra Marsiglia e PSG. Espulso Hakimi

Finisce 0-0 il posticipo dell’ undicesima giornata di Ligue 1, il super match tra Marsiglia e PSG. Gara movimentata, con due reti annullate dal VAR (una per parte), tanta tensione e con il PSG rimasto in dieci ad inizio ripresa, per il rosso diretto all’ex Inter, Hakimi.

Con questo pari il PSG resta in vetta alla Ligue 1, con il Marsiglia a ridosso della zona Champions. Il PSG resta a +7 dal Lens secondo.

Foto: Twitter PSG