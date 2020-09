Ligue 1, Draxler regala la prima gioia al Psg: 1-0 contro il Metz

Il Psg porta a casa la sua prima vittoria in questa stagione e conquistano i primi tre punti. Gli uomini di Tuchel dopo una gara bloccata sullo 0-0 contro il Metz chiudono la gara con un gol in extremis di Draxler che da una boccata d’ossigeno ai parigini dopo un inizio troppo buio per i vice campioni d’Europa.

⌛️C'est terminé au Parc ! Victoire dans la douleur grâce à une tête de Julian Draxler dans le temps additionnel ✊ #PSGFCM@PSG_inside 1⃣ – 0⃣ @FCMetz 🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/ntDttftgGK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 16, 2020

Foto: twitter Psg