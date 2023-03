Ligue 1, continua la fuga del PSG: poker al Nantes (4-2). Apre Messi, chiude Mbappé

Poker del Paris Saint-Germain al Nantes: finisce 4-2 al Parco dei Principi. La partita si sblocca al 12′ con Lionel Messi che porta in vantaggio gli uomini di Christophe Galtier. Al 19′ arriva anche il raddoppio del PSG grazie all’autorete di Hadjam. Poi la risposta degli ospiti che riacciuffano il pareggio tra il 31′ e il 38′ grazie alle reti di Blas e Ganago. Nella ripresa, all’ora esatta di gioco, tornano avanti i parigini grazie a Danilo Pereira e, al 91′, arriva il sigillo finale sulla vittoria del PSG grazie alla rete di Mbappé, il miglior marcatore della storia del club parigino. Continua la fuga del PSG in vetta alla Ligue 1, sono ben 9 i punti di vantaggi sul Marsiglia (in attesa di giocare).

Foto: Instagram PSG