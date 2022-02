Ligue 1, clamoroso crollo del PSG: Neymar (che sbaglia un rigore) e compagni cadono a Nantes 3-1

Brutta sconfitta per il PSG, questa sera impegnato a Nantes. Reduci dalla vittoria col Real in Champions, Mbappè e compagni hanno perso 3-1, in una gara completamente da dimenticare. Basti pensare che il primo tempo si era chiuso con un sonoro 3-0 per i padroni di casa, che hanno inflitto così la seconda sconfitta in campionato al PSG. Di Neymar la rete parigina, che poi ha anche sbagliato un calcio di rigore.

FOTO: Twitter PSG