Ligue 1, amaro l’esordio di Milik al Marsiglia. Mezz’ora per lui nella sconfitta col Monaco (3-1)

Arek Milik ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Allo Stade Louis II di Montecarlo, l’ex attaccante del Napoli è entrato in campo al 60′ del match contro il Monaco, valido per la 21^ giornata di Ligue 1. Al momento del suo ingresso il risultato era di 1-1, il polacco ha rilevato l’esperto attaccante argentino Dario Benedetto. Da un calcio d’angolo è arrivato il gol del 2-1 di Tchouameni, con la palla che è passata proprio sulla testa di Milik. L’ex Inter Jovetic fa 3-1 nel finale per i monegaschi.