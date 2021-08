Ligue 1, all’esordio il Monaco fa solo 1-1 contro il Nantes

Gara d’apertura della Ligue 1 2021-22, si sfidano Monaco e Nantes al Louis II.

Avanti i padroni di casa al 14′ con Gelson Martins, pareggio a sorpresa dei gialloverdi con Castelletto nel finale di primo tempo. L’assalto finale del Monaco non basta, complice un grande intervento di Lafont (ex Fiorentina) nei minuti conclusivi. Parte con un punto a testa tra Monaco e Nantes la nuova edizione della Ligue 1, domani esordio per il PSG sul campo del Troyes e dell’Olympique Lione che ospita il Brest.

Foto: logo Ligue 1