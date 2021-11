Memphis Depay su rigore al minuto 48 decide il derby tra Barcellona ed Espanyol, gara d’esordio per Xavi sulla panchina blaugrana. Può sorridere il tecnico, autore di alcune scelte particolari nella sua prima formazioni (Ilias Akhomach Chakkour nel tridente offensivo).

I catalani salgono a 20 punti e si trovano in sesta posizione, Espanyol che rimane a 17 in undicesima piazza.

Foto: Twitter Barça