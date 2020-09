Liga: vincono Granada e Osasuna, pari tra Eibar e Celta Vigo

Anticipo di prima giornata senza particolari sussulti quello della Liga. Mancano le big, che partiranno più avanti a causa degli impegni europei. Tra Eibar e Celta Vigo poche emozioni, finisce 0-0. Colpo del Granada che vince in casa contro l’Athletic Bilbao, grazie alle reti di Herrera e Milla. Vittoria in esterna per l’Osasuna, i gol di Adrian e Garcia stendono il Cadice. Questi i risultati di oggi e le sfide di domani:

Eibar-Celta Vigo 0-0

Granada-Athletic Bilbao 2-0

Cadide-Osasuna 0-2

Domani

14, Alaves-Betis

16, Valladolid-Real Sociedad

18.30, Villareal-Huesca

21, Valencia-Levante