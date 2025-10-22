Liga, una giornata di squalifica per Flick. Salta il Clasico. Il Barcellona presenta ricorso

22/10/2025 | 15:30:20

In Liga giornata di giudice Sportivo e il Barcellona conosce il verdetto. Una giornata di squalifica ad Hansi Flick. L’allenatore del Barcellona nella sfida contro il Girona era stato ammonito due volte venendo espulso dal direttore di gara e nella giornata di oggi è arrivata la sanzione da parte dell’organo che gestisce le squalifiche. Il tecnico tedesco sarà costretto quindi a saltare il Clasico di domenica prossima, contro il Real Madrid. Il club blaugrana presenterà ricorso per annullare la sanzione e permettere al tecnico tedesco di essere al suo posto domenica pomeriggio.

Foto: sito Barcellona